Самара, , 12:42 — REGNUM Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 77-летняя и 76-летняя женщины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а 61-летняя и 70-летняя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего в области скончались 242 пациента с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,66 (в России — 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил — 7,58 (в России — 17,29).

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 145 случаев заражения коронавирусом, а всего было выявлено 14 564 случаев инфицирования этим вирусом. При этом, 11 634 человек с ним справились. На учете у врачей стоит 211 человек.

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