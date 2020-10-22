Элиста, , 12:40 — REGNUM В Республики Калмыкия в разы возросла нагрузка на компьютерные томографы. В настоящее время специалисты выполняют до 200 КТ-исследований в сутки, однако половине пациентов исследование не требуется. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов 22 октября.

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По словам главы ведомства, в Калмыкии работают два компьютерных томографа, на которые легла колоссальная нагрузка. При этом более 50% пациентов приходят на исследование лёгких без направления врача, то есть необходимости в исследовании нет. Кроме облучения здоровые люди пользы от процедуры не получат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин призвал неделать компьютерную томографию (КТ) лёгких без назначения врача. Процедура наличие коронавирусной инфекции не выявит.

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