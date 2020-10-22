Нур-Султан, , 12:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить в Казахстане индекс благополучия детей. Об этом он заявил 22 октября на заседании национального совета общественного доверия.

По его словам, национальный мониторинговый механизм необходимо разработать и принять в 2022 году. Внедрение индекса позволит отслеживать эффективность политики по улучшению положения детей.

Токаев сказал, что ранее поручил присоединиться к протоколу конвенции о правах ребенка, а также принять меры для защиты детей от вредной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Казахстане прошло четвертое заседание национального совета общественного доверия, в котором принял участие президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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