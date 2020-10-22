Нижний Новгород, , 12:38 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 22 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 136 954 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 366,6 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 11 606 жителей области.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 35,50% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, девять жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось также о пяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 682 человек.