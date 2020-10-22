Пермь, , 12:34 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 22 октября, выявлено 139 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный показатель с конца марта в регионе.

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По данным Управления Роспотребнадзора, среди выявленных носителей SARS-CoV-2 девять детей и 130 взрослых: 51 мужчина, 79 женщин. Лечение в больницах получают 86 человек, в амбулаторных условиях дома под меднаблюдением находятся 53 человека.

На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,2%, а коэффициент распространения — 1,19 (на 21 октября — 1,13).

С начала пандемии в регионе зафиксировано 12 133 носителя нового коронавируса. Скончались 599 пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Оправились от болезни 7 992 человек. Продолжают лечиться в больницах 1 601 человек.

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