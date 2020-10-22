Увельский район, Челябинская область, , 12:34 — REGNUM В Увельском районе Челябинской области гражданин 1967 года рождения стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, в 2007 году мужчина взял кредит в размере более 300 тыс. рублей на покупку машины и уехал в Казахстан. Когда вернулся домой, то трудоустроился и затем обнаружил, что с его карты начали снимать деньги в счёт платежа по долгу. Тогда он обратился в полицию с заявлением о том, что якобы кредит взял не он, а кто-то другой, а сам он якобы потерял паспорт ещё в 2000 году.

При этом в полиции отмечают, что сохранилась фотография этого гражданина, сделанная в 2007 году, в момент получения им кредита. Сейчас ему грозит до двух лет колонии. Пока он находится под обязательством о явке.