Красноярск, , 12:34 — REGNUM Красноярский бизнесмен и экс-депутат Анатолий Быков отпущен под домашний арест. Заседание суда, на котором было принято это решение, состоялось 22 октября.

«Краевой суд вынес решение о домашнем аресте с осуществлением запрета определённых действий», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Известно, что 22 октября состоялось апелляционное заседание на решение Железнодорожного районного суда от 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Быков был задержан 7 мая 2020 года. В начале сентября текущего года ему предъявили обвинение в организации убийства в 1994 году. Кроме того, продолжается расследование уголовных дел о руководстве Быкова преступным сообществом и организации заказного убийства.

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