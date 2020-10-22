Нижний Новгород, , 12:30 — REGNUM Девять жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о восьми летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 682 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября в регионе выявили 354 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 332 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 38 114 случаев.

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