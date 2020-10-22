Джакарта, , 12:30 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили, что за сутки в стране выявили 4432 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 22 октября 2020 года в Индонезии подтвердили 377 541 случай заражения SARS-CoV-2.

Между тем, 102 пациента с COVID-19 скончались от коронавируса в Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 12 959 человек в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента Индонезии сравнили борьбу с COVID-19 в стране и в Соединенных Штатах.

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