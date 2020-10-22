Салехард, , 12:28 — REGNUM В газовую столицу Ямала, в Новый Уренгой прибыли 11 медиков из Тюменской области для работы с ковидными пациентами. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Андрей Воронов.

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«Среди них доценты кафедры Тюменского государственного медуниверситета. Выездная бригада пробудет в Новом Уренгое столько, сколько этого будет требовать эпидситуация», — отметил мэр Андрей Воронов.

Он сообщил, что на подходе ещё одна бригада медицинских работников из соседнего региона.

«Если вы плохо себя чувствуете, ограничьте свои передвижения по городу и контакты, сразу вызывайте врача. Только соблюдая все рекомендации специалистов, мы сможем победить вирус. Не подвергайте опасности себя и окружающих. Всем здоровья!», — обратился к землякам мэр Нового Уренгоя.