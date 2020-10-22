Элиста, , 12:25 — REGNUM Количество ежедневных тестов на коронавирус, проводимых в Республике Калмыкия, увеличится до 1 тыс. исследований в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов 22 октября.

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«На сегодняшний день мы запустили все лаборатории, включая противочумную станцию. Мощность наших лабораторий возросла, мы уже не нуждаемся в поддержке лабораторий из других регионов. Сейчас выходим на уровень 1 тыс. исследований в сутки. Поэтому те анализы, которые были в заморозке, сегодня и завтра будут полностью ликвидированы. И мы в выходные дни выходим на режим, когда будем получать анализы день в день или в течение 36−48 часов — то, что требуется нормативными федеральными актами», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября в Республику Калмыкия поступили портативные ПЦР-лаборатории, которые позволили увеличить объём тестирования на коронавирус. Техника установлена в республиканской больнице имени Жемчуева и республиканском детском медицинском центре имени Манджиевой.

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