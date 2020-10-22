Нижний Новгород, , 12:23 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 22 октября выявили 354 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 332 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 38 114 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки в регионе выписаны 482 человека, всего выздоровел с начала пандемии 31 951 нижегородец.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом девять жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 682 человек. Накануне сообщалось о восьми летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5481 человек. Из этого числа около 2,8 тыс. госпитализировано, 2,6 тыс. человек получают лечение амбулаторно.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,18. При этом вырос объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда — до 19%.