Москва, , 12:23 — REGNUM Актер Михаил Ефремов выразил полное раскаяние в совершении преступления, которое привело к гибели Сергея Захарова в ДТП. Это следует из жалобы артиста, которая рассматривается 22 октября в зале Мосгорсуда.

Ефремов также отметил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался не столько его защитой, сколько саморекламой. В частности, правозащитник давал интервью без согласия актера. Суд рассматривает жалобу адвоката и самого подсудимого.

Ранее адвокат Анна Бутыраина заявила, что потерпевшие по делу Ефремова выразили согласие на смягчение приговора при условии его искреннего раскаяния. Позднее адвокат Александр Добровинский опроверг это сообщение.

Читайте также: Потерпевшие по делу Ефремова не согласны на смягчение наказания — адвокат

Читайте развитие сюжета: В Башкирии зафиксировали увеличение количества ДТП с участием пешеходов