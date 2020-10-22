Иваново, , 12:23 — REGNUM В Ивановской области за минувшие сутки заражение коронавирусом выявлено у 106 человек, об этом сообщил региональный оперативный штаб 22 октября. Днём ранее, 21 октября, сообщалось о подтверждении 109 новых случаев заражения.

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В 73 новых случаев заражение подтвердилось у пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии. Выписаны с выздоровлением за сутки 117 человек, один пациент скончался.

Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов получили 10 474 человек, выздоровели 7887 пациентов. Скончались 162 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.