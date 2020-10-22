Сеул, , 12:24 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили семь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих, прибывших в страну с 5 по 19 октября. В настоящее время время граждане США проходят лечение в медицинских учреждениях на базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 238.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 121 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 25 543.

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