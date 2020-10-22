Москва, , 12:29 — REGNUM Расследование в отношении и. о. главы золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова инициировало Главное следственное управление СКР по Москве, его подозревают в преступном самоуправстве. Об этом говорится в сообщении компании.

Мещерякова 17 августа назначили исполняющим обязанности главы компании. В конце того же месяца некоторые сотрудники не пускали его в офис, и Мещеряков добился прохода в здание с помощью полиции.

Следственный комитет приступил к расследованию этих событий. Действия Мещерякова попадают под статью 330 УК РФ «Самоуправство». В компании Petropavlovsk заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Мещерякова подозревают в причинении компании «Покровский рудник» ущерба в размере, превышающем 450 тыс. рублей. По версии следствия, Мещеряков и неустановленные лица совершили самоуправство в отношении представительства этой золотодобывающей компании, сообщила представитель московского главка СКР Юлия Иванова ТАСС.

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