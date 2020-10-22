Париж, , 12:20 — REGNUM Следственные органы предъявили обвинения семи подозреваемым по делу о жестком убийстве учителя истории Самуэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Об этом сообщает телеканал France Info.

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Их обвиняют в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью», а также причастности к «террористическому преступному сообществу с целью совершения преступлений против личности».

Уточняется, что накануне вечером, 21 октября, пятеро взрослых подозреваемых были взяты под стражу, а двое учеников колледжа освобождены и помещены под судебный надзор.

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Телеканал напоминает, что сначала были задержаны шестнадцать человек, из которых девять были впоследствии освобождены, в том числе члены семьи Абдуллаха Анзорова, который совершил убийство учителя.

Известно, что среди задержанных — друзья Анзарова — Наим Б., Азим Е. и Юсуф С., а также отец одного из учеников Брахим Шнина и радикальный исламистский проповедник Абдельхаким Сефриуи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября молодой человек Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это преступление терактом и пообещал усилить борьбу с исламистами.