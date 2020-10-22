Москва, , 12:18 — REGNUM Завершено строительство многофункционального центра с автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла «Щёлковский». Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Сообщается, что новое здание автовокзала имеет площадь 157 тыс. кв. метров, в нём пять подземных и шесть наземных этажей, а также один технический. Возможности автовокзала расширятся — он сможет принимать 1,6 тыс. рейсов в сутки, в том числе международные.

Также в комплексе откроются торговые павильоны, кинотеатр, заведения общественного питания и подземная парковка.