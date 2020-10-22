Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге за первые девять месяцев 2020 года зафиксирован заметный рост общего количества совершенных преступлений. Наибольший скачок обеспечили мошенники, воры и хулиганы. Такие выводы можно сделать из опубликованных данных Петростата.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

За январь-сентябрь 2020 года в городе зарегистрировано 42 946 преступлений. Это на 16,3% больше, чем за такой же период 2019 года. При этом в прошлом году в январе-сентябре преступность в Петербурге снизилась почти на 3% к уровню 2018 года.

«Из общего числа зарегистрированных преступлений в январе-сентябре 2020 года 16 947 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, что на 28,2% больше, чем в январе-сентябре 2019 года, их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 39,5%», — подсчитали в Петростате.

Наибольший рост преступлений в текущем году отмечен по статье «Мошенничество» — в 2,9 раза, всего зафиксировано 7963 таких преступления.

На втором месте по темпам роста — хулиганство, за первые девять месяцев текущего года число таких криминальных проявлений в Петербурге возросло на 37,3%. Третью строчку по динамике роста занимают кражи — рост на 13,9%. Количество убийств и покушений на убийство выросло на 2,7% (всего зафиксировано 115 таких случаев за январь-сентябрь 2020 года).

В то же время в этом году за первые девять месяцев в Петербурге снизилось количество ряда других преступлений: случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 17%, изнасилований и попыток изнасилования — на 35,2%, разбоев — на 11,1%, наркопреступлений — на 11,5%.

При этом доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем объеме преступности по-прежнему высока и составляет 14,5%.

В январе-сентябре 2020 года в Северной столице зарегистрировано 2788 преступлений экономической направленности, что на 20,8% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.

За первые девять месяцев 2020 года выявлено 14 141 лицо, совершившее преступление. Это составляет 92,7% к уровню аналогичного периода 2019 года.

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