Севастополь, , 12:16 — REGNUM Новый антирекорд по суточному числу носителей коронавируса зафиксирован в Севастополе — за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе правительства города. Накануне, 21 октября, сообщалось о 53 новых случаях.

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По состоянию на утро 22 октября зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — местные жители в возрасте от 4 до 85 лет. 44 человека выписаны после выздоровления», — сообщили в пресс-службе.

За минувшие сутки скончались двое мужчин с коронавирусом, в возрасте 46 и 81 лет, у обоих была диагностирована двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония на фоне хронических заболеваний.

Всего за период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 1798 человек, выздоровели 1192 человека, 55 человек умерло. В больницах региона остаются 252 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. С 19 октября в регионе прекратили госпитализацию больных с лёгкими симптомами заболевания.