Элиста, , 12:12 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек, выписаны с выздоровлением 48 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 22 октября.

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В настоящее время в COVID-стационарах проходят лечение 792 пациента. Состояние 21 человека врачи оценивают как тяжёлое. Коечный фонд загружен более чем на 70%. Свободными остаются чуть более 300 коек. Режим самоизоляции соблюдают около 4 тыс. человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 8 тыс. 323 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4 тыс. 982 пациента. Жертвами COVID-19 стали 90 жителей республики.

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