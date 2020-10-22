Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Военнослужащих екатеринбургского гарнизона кормят блюдами из некачественных круп, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

Ведомство проверило качество питания в четырёх воинских частях. Было отобрано 29 партий продуктов. Оказалось, что для приготовления пищи используются некачественные крупы.

Изготовителями продуктов являлись четыре предприятия: ИП Стройков и ИП Воробжанский из Саратовской области, ООО «Экофудс» (Новосибирская область) и ИП Сухарев (Ростовская область). В Россельхознадзоре выдали соответствующие предостережения организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске уничтожили партию шампиньонов из Польши. Они были найдены на рынке «Отрадный».

Читайте ранее в этом сюжете: Шампиньоны из Польши раздавили бульдозером под Челябинском