Ижевск, , 12:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 22 октября провели 463 241 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 5145 тестов на коронавирус, что стало очередным рекордным показателем за сутки. Накануне было выполнено 3868 исследований.

Напомним, ранее максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 18 октября — 5144 исследования. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике планируют сократить для пациентов сроки ожидания результатов тестов на коронавирус. в настоящее время ожидания результатов тестов увеличилось. Минздраву республики и всем главным врачам поручено разобраться в ситуации и предусмотреть различные способы информирования пациентов о результатах исследований.

«Чтобы результаты теста доходили до пациента в течение 48 часов после сдачи», — распорядился глава региона Александр Бречалов.

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