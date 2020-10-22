Джакарта, , 12:09 — REGNUM В администрации президента Индонезии сравнили борьбу с COVID-19 в стране и в Соединенных Штатах (США), сообщает Kompas.

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По данным источника, борьба с пандемией в Индонезии идёт лучше, чем в США. С точки зрения управления экономикой во время пандемии, позиция Индонезии крепче, чем США. Это видно по росту экономики Индонезии, который по-прежнему считается более безопасным, чем в США.

Как известно, экономический рост Индонезии во втором квартале 2020 года достиг отрицательного значения на уровне 5,32% а, в США — 9,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, военный наблюдатель из Университета Паджаджаран Муради заявил, что перед министром обороны Индонезии Прабово Субианто стоит три основные задачи.

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