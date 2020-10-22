Тамбов, , 12:08 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил региональный оперативный штаб 22 октября. Сутками ранее сообщалось о 95 новых случаях заражения.

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На госпитализации в целом в регионе на 22 октября находятся 711 пациентов с коронавирусом, у 659 из них — диагноз «пневмония». На домашнем карантине находятся 3149 человек, в том числе у 466 из них заражение коронавирусом подтверждено.

Всего в регионе с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 9082 человека, 7866 выздоровели. По данным федерального оперативного штаба, в регионе скончались 46 носителей коронавируса.