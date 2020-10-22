Красногорск, , 12:07 — REGNUM Реконструкция станции второго Московского центрального диаметра «Подольск» завершена более чем на 90%. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Станция расположена в Подольском городском округе Московской области. По данным столичного департамента, три платформы уже готовы — две островные и одна береговая. Находится на финальной стадии строительство пассажирского вестибюля и реконструкция тоннеля.

«Подольск — одна из самых популярных станций. До пандемии в будни ей пользовались до 25 тыс. пассажиров. И скоро поездки для них станут еще комфортнее», — рассказали в департаменте.