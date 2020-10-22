Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В муниципальных школах Екатеринбурга 23 октября не будет традиционных уроков. Об этом заявили журналистам в городском департаменте образования.

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Как пишет «Новый день», официально в образовательных учреждениях пройдёт День здоровья. В планах — провести спортивные и оздоровительные мероприятия. А по вопросам сохранения здоровья могут пройти учебные занятия в дистанционном формате.

В каждой школе разработают свой план проведения мероприятий. Отметим, с 26 октября школьники уйдут на каникулы.