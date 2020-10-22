Тюмень, , 12:07 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 22 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 138 новых случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 октября зарегистрировано 12 134 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8236 человек, 56 пациентов с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона на 22 октября 19 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 1759 человек остаётся под медицинским наблюдением.