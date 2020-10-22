Уфа, , 12:11 — REGNUM В нескольких медицинских учреждениях Уфы назначили новых главных врачей. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, это стало известно на совещании министра здравоохранения республики Максима Забелина с руководителями медицинских организаций.

Отмечается, что на должность главного врача ГКБ № 10 Уфы назначен Назир Мингазов, главным врачом Стоматологической поликлиники № 2 Уфы стал Альфред Азнагулов. А Светлана Каримова назначена на должность главного врача Республиканского клинического перинатального центра.

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