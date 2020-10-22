Ижевск, , 12:03 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике зарегистрировали два летальных случая.

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Умерли 74-летний мужчин и две женщины в возрасте 46 и 85 лет. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 138 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября в регионе выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 120 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7890 случаев.

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