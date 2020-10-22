Тула, , 12:02 — REGNUM В Тульской области за минувшие сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 22 октября федеральный оперативный штаб. По сравнению с предыдущими сутками зафиксирован небольшой рост новых носителей — накануне сообщалось о 79 случаях заражений.

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За минувшие сутки 70 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусом признаны выздоровевшими и выписаны. Скончались за сутки двое пациентов.

Всего в Тульской области подтверждено 11 427 случаев заражения коронавирусом, 10 116 человек выздоровели. Скончались 404 пациента с COVID-19.