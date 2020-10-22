Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курирующий социальную сферу и здравоохранение, назвал рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в городе второй волной. Об этом чиновник заявил агентству «Интерфакс».

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Эргашев отметил, что в Смольном осознают, что город на Неве идет в фарватере Москвы в плане распространения эпидемии.

«Естественно, можно говорить о значимом повышении (уровня заболеваемости) по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне», — отметил Эргашев.

Как известно, в Петербурге с начала осени сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу. За прошедшие сутки в городе на Неве было выявлено 697 новых инфицированных. Также зарегистрировано 24 летальных случая.

Таким образом, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 54 668 зараженных, из них 34 897 выздоровели. Скончались 3533 человека.

В настоящий момент в городе развернуто 6240 коек для ковид-пациентов, из которых свободно 949 коек.

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