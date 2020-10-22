Горно-Алтайск, , 11:53 — REGNUM Распоряжением регионального правительства на территории Алтая отменено действие особого противопожарного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС РФ.

Особый противопожарный режим «в связи с повышением пожарной опасности в результате установления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров и необходимостью стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них на территории региона» был введён ещё 10 апреля.

Гражданам запрещалось разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, ограничивалось посещение лесов и передвижение по территории лесных насаждений автомобильного транспорта.