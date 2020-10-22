Ижевск, , 11:52 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 октября выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 120 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7890 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 149 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 5684 человека. 138 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне было зарегистрировано два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2068 человек. Из их числа 1358 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 604 — в состоянии средней степени тяжести, 106 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время более 1,1 тыс. сотрудников поликлинического звена в Удмуртии находятся на больничном. Сейчас на больничном находится 441 врач, 653 человека из числа среднего медицинского персонала, 42 человека — младшего медперсонала.

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