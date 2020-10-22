Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM Российский юрист и телеведущая Екатерина Гордон начала собственное расследование по факту смерти 13 пациентов в ростовском COVID-госпитале. Об этом правозащитница написала в своём микроблоге в Instagram.

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«Разбираюсь в ситуации. Чиновники говорят обтекаемо, смещая акценты с реальных смертей и угрожая судилищами за фейк. Всё это мы проходили. <…> Но сейчас важно понять, кто же создал фейк на самом деле? Чиновники или простые люди?» — задаётся вопросом Гордон.

К интернет-пользователям Гордон обратилась за помощью в поиске врачей и пациентов больницы № 20. При этом она гарантирует конфиденциальность.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в сети появились сообщения о смерти 13 пациентов с COVID-19 в моногоспитале Ростова-на-Дону, причиной назывался недостаток кислорода. Власти это сообщение опровергли и назвали фейком. Росздравнадзор начал проверку по факту сообщения.

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