Смоленск, , 11:48 — REGNUM В Смоленской области за минувшие сутки выявили 88 новых носителей коронавируса, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По сравнению с предыдущими сутками число новых носителей выросло — ранее сообщалось о 82 случаях заражения.

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По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе выписаны с выздоровлением 65 человек. В статистику смертности за сутки включены девять скончавшихся пациентов.

За период пандемии в Смоленской области положительные результаты тестов получили 7866 человек, выздоровели 6092 из них. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 208 пациентов.