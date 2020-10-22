Сеул, , 11:48 — REGNUM В Южной Корее не намерены прекращать действие программы вакцинации от гриппа поскольку взаимосвязь между вакцинацией и смертью не установлена. Об этом сообщает Maeil Busoness Korea со ссылкой на главу Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ый Гён.

Она отметила, что в настоящее время медики пытаются определить точную причину смерти девяти человек. По крайней мере, два случая гибели могут быть связаны с анафилактическим шоком или аллергической реакцией.

Известно, что за исключением 17-летнего жителя Инчхона, скончавшегося 16 октября, все остальные умершие — люди преклонного возраста с хроническими заболеваниями.

Отметим, что в настоящее время в Южной Корее после вакцинации скончались 17 человек.

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