Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM В Свердловской области вновь зарегистрировали 10 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщили 22 октября в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.

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Для сравнения, 21 октября в области фиксировали столько же летальных случаев COVID-19. 20 октября сообщалось о девяти смертях, а перед этим несколько дней подтверждали по семь случаев смерти.

Всего в регионе произошло 728 смертей от новой коронавирусной инфекции. В России с начала пандемии скончались 25 242 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 684 случая заражения коронавирусом.

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