Салехард, , 11:45 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки скончались три пациента с COVID-19. Об этом сообщила руководитель регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова.

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»Сегодня мы вынуждены констатировать три летальных исхода: две женщины в Ноябрьске, 56-летний мужчина в Салехарде. Все они находились на поддержке аппаратов ИВЛ. Но интенсивная терапия и усилия медиков, к сожалению, не принесли результата», — прокомментировала Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии в ЯНАО скончались 114 пациентов с COVID-19.

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