Москва, , 11:43 — REGNUM Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допускает сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате. Мнение главы надзорного ведомства опубликовано в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», размещенного на сайте РАНХиГС.

По его словам, такая возможность не исключена в будущем. Однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет обеспечить объективность проведения экзамена. Мнение главы надзорного ведомства датировано 10 августа.

В частности, дистанционный экзамен ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить контроль за соблюдением порядка итоговой аттестации. Музаев считает, что внедрение цифровых технологий «расширяет возможности обучения».

Ранее Анзор Музаев заявил, что в 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет проводиться в дистанционном формате.

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