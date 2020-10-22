Горно-Алтайск, , 11:41 — REGNUM Пожарно-спасательные подразделения управления МЧС России по Республике Алтай дезинфицируют места общего пользования. Обрабатываются остановочные павильоны, входы в торговые центры, уличные спортивные площадки и другие объекты. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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«Для борьбы с распространением коронавируса сотрудники спасательного ведомства применяют хлорсодержащий раствор, безопасный для людей и животных, но эффективно дезинфицирующий поверхности», — уточнили в МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Алтае выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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