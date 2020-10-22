Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19. За истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 14 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 22 октября.

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Жертвами COVID-19 стали семь женщин в возрасте от 50 до 82 лет и семеро мужчин в возрасте от 52 до 88 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 704 человека.

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