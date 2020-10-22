Москва, , 11:40 — REGNUM В Москве за неделю более 56% будущих молодожёнов подали заявление онлайн. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

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За неделю число дистанционных заявлений выросло на 23%.

«Большинство желающих вступить в брак в эту неделю выбрало электронную подачу заявлений — более 56% будущих молодожёнов подали заявления через портал госуслуг, что на 23% больше, чем неделей ранее», — рассказала и.о. начальника управления Светлана Уханёва.

С 12 октября на «удалёнку» перешли 30% сотрудников управления.