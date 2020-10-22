Москва, , 11:51 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в Вооружённых силах России находится под полным контролем. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 22 октября на тематическом совещании.

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Он отметил, что Минобороны проводит комплекс профилактических мероприятий, чтобы коронавирусная инфекция не попадала в военные части и организации. Всех прибывающих проверяют на симптомы COVID-19, запас защитных масок и тестов сформирован.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в ВС РФ полностью контролируется», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что в высших и довузовских учебных заведениях ведомства введены санитарные меры, организованы медосмотры, обучение проходит дистанционно, а осенние каникулы совместят с зимними отпусками.