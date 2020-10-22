Казань, , 11:57 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 22 октября заражен коронавирусом 7 991 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 48 пациентов. Накануне сообщалось о 44 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 848 человек, за сутки — 45 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 108 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали семь инфицированных, еще 41 человек — лечатся на дому. 46 жителей заразились контактным путем, два случая — завозные. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет — по 14 человек соответственно, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 32 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители Татарии все чаще заражаются новой коронавирусной инфекцией на рабочем месте. Это связано прежде всего с тем, что сотрудники предприятий возвращаются после отдыха во время бархатного сезона.

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