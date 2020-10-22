Орел, , 11:37 — REGNUM В Орловской области за минувшие сутки число носителей коронавируса увеличилось ещё на 116 человек. Данные суточной статистики опубликовал 22 октября федеральный оперативный штаб. За последние двое суток в регионе фиксируется снижение числа выявляемых случаев заражения: если 20 октября сообщалось о 169 новых носителях, то 21 октября — о 120 новых случаях.

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Признаны выздоровевшими после коронавируса за минувшие сутки 99 жителей Орловской области, один человек скончался.

Всего в Орловской области с конца марта этого года положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 10 889 человек, выздоровевшими признаны 8270 пациентов. За период пандемии жертвами коронавируса стали 147 человек.

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