Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В Ростовской области установлен новый антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки выявили 297 носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 22 октября. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 292 жителя Ростовской области.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 21 муниципальном образовании Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (144 носителя инфекции), Новошахтинске (56), Новочеркасске (19), городе Зверево (16), Азове (15) и Белокалитвинском районе (десять). Около четверти заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 65 лет, 2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 27 тыс. 840 человек.

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