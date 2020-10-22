Псков, , 11:51 — REGNUM Загрузка коечного фонда Псковской области, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией, достигла 60%, что для регионального здравоохранения является значительной цифрой, заявил 22 октября во время заседания оперативного штаба губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Ведерникова, с начала осени в Псковской области наблюдается устойчивый суточный рост числа выявленных инфицированных. В настоящий момент их количество колеблется в районе 80−90 человек в сутки.

«На сегодняшний момент загрузка коечного фонда составляет выше 60%, — отметил Ведерников. — Всего для больных коронавирусом развёрнуты 930 коек, и это значительная цифра для нашей системы здравоохранения».

Поэтому, для обеспечения нормальной работы медучреждений, необходимо заново перенастроить маршрутизацию пациентов для оказания плановой медицинской помощи.

«Эта задача имеет первостепенное значение. Здравоохранение области не может на протяжении целого года заниматься одной-единственной проблемой», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено два новых очага коронавируса — в Великолукской межрайонной больнице коронавирус выявлен у четырех медработников и 15 пациентов, а в Псковском областном онкодиспансере заболели шесть медработников и 11 пациентов. По мнению главы региона, допущение коронавируса в медучреждения может сказаться на их стабильной работе, поэтому по каждому очагу пройдут проверки.

В свою очередь председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что на сегодняшний день в регионе нет пациентов, которые находятся на ИВЛ. Также она указала, что на лечении находятся 114 детей, четверо из них госпитализированы.

Добавим, по данным регионального оперативного штаба, за прошедшее сутки в Псковской области было госпитализировано 288 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 232 — с внебольничной пневмонией; с ОРВИ и прочими вирусными заболеваниями — 12 человек. Всего под динамическим наблюдением находится 2907 человек в режиме самоизоляции на дому.

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