Уфа, , 11:36 — REGNUM 73 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в Башкирии было выявлено 10 019 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 9062 человека, включая 167 человек за минувшие 24 часа. В больницах на лечение остаются 179 пациентов, а 730 человек лечатся дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно данным на 21 октября в регионе 7 пациентов с COVID-19 находились в тяжелом состоянии, а два пациента были подключены к аппаратам ИВЛ. Тогда за сутки выявили 181 случай внебольничной пневмонии, а 132 пациента были выписаны.

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