Сухум, , 11:41 — REGNUM Если мужчина, который в ходе захвата заложников в Грузии скрылся с деньгами, пересечет грузино-абхазскую границу, то его задержат и передадут грузинской стороне. Об этом 22 октября сообщил интернет-изданию Sova секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Сообщается, что он в беседе с журналистами переход злоумышленником границы назвал «нереальным». В то же время секретарь Совбеза отметил, что в регионе проводится розыск предполагаемого преступника, а в случае поимки Сухум передаст его Тбилиси.

Напомним, неизвестный мужчина в балаклаве 21 октября в грузинском Зугдиди (Самегрело-Верхняя Сванетия) зашел в банк, где захватил заложников. Он потребовал $0,5 млн. К исходу дня ему передали деньги, после чего тот уехал на машине с тремя заложниками. Позже сообщили, что все заложники освобождены, а злоумышленник скрылся в Чхороцкуйском районе.

Некоторые грузинские СМИ предположили, что он постарается сбежать в Абхазию, с которой граничит край Самегрело-Верхняя Сванетия.

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